190 Flüchtlinge an einem einzigen Tag aufgegriffen

Über Grenzzaun geklettert

Zu Details schweigt der Lenker. Gesprächiger zeigten sich die erschöpften Flüchtlinge bei der Registrierung in der Erstaufnahmestelle. Schon seit vielen Tagen waren sie auf der Flucht. Laut eigenen Angaben haben ihnen Schlepper in Serbien eine Leiter bereitgestellt, um an einer entlegenen Stelle über den Grenzzaun zu klettern. Auf ungarischer Seite seien sie dann von Komplizen der Schlepper in Empfang genommen worden. 500 Kilometer lang war danach die Fahrt auf engstem Raum bis nach Österreich.