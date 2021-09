Urnengang als Covid-Gefahr für Seniorenheime

Feuer am Dach rufen die Mitarbeiter und Verantwortlichen in den 131 Alten- und Pflegeheimen Oberösterreichs angesichts des Wahlsonntags! „Viele Heime sind auch Wahllokale und es ist unverständlich, warum an diesem Tag keine Covid-Schutzmaßnahmen befolgt werden müssen“, sagt Bernhard Hatheier, Obmann Arbeitsgemeinschaft Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich. Denn der Urnengang ist eine große rechtliche Ausnahme. „Alleine die Tatsache, dass im Alten- und Pflegeheim Personen ohne Schutzmaßnahmen, ohne Maske sein dürfen, untergräbt die täglichen Bemühungen der im Heim Wohnenden und Tätigen, Schutzmaßnahmen zu befolgen beziehungsweise auch von Besucher einzufordern“, sagt Hatheier.