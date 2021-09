„Köder“ für Mitarbeiter: Zusatz-Urlaub oder Geld

„Wir sind kein Mitschwimmer, sondern in der Top-Liga der Logistik angekommen“, sagt Harald Schröpf, der Geschäftsführer bei TGW ist. Rund 3800 Mitarbeiter sind beim Technik-Ausstatter von Lagerhallen mittlerweile beschäftigt, davon rund 2000 in Oberösterreich - an den Standorten in Marchtrenk, Wels und Rohrbach. Insgesamt 850 weitere Beschäftigte sollen in den nächsten neun Monaten dazu kommen, rund 600 davon in unserem Bundesland.