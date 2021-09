Bidens Wunsch: 70% der Weltbevölkerung geimpft

Australien hat soeben mit den USA und Großbritannien das „Aukus“-Verteidigungsabkommen gegen chinesische Expansionsgelüste in Asien geschlossen (und dabei Frankreich wegen des geplatzten U-Boot-Deals zugunsten der USA schwer verärgert). Australien sieht sich als Mobbing-Opfer, weil es China aufgefordert hatte, das Labor in Wuhan untersuchen zu lassen, aus dem das Covid-Virus stammen könnte. China antwortete unter fadenscheinigen Ausreden mit Handelsstrafaktion gegen Australien - als abschreckende Mahnung an andere Staaten.