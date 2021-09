Austrias Pentz: „Persönlich darf es nicht werden!“

Hakerl drunter

Nur wann? Laut Pentz „bestenfalls schon Sonntag“, wenn man in der Bundesliga zu Hartberg muss. Also gleich retour in die Steiermark. „Macht nix, so bitter das Out dort auch war. Aber du hast im Cup nur zwei Möglichkeiten: Entweder du hältst am Ende den Pokal hoch - oder du kriegst einmal eine auf den Deckel. Uns ist Letzteres auf bittere Weise passiert. Aber“, ergänzte der Blondschopf gestern, „nach der Vormittags-Einheit hab ich da schon ein Hakerl drunter gemacht. Der Blick muss nach vorn gehen!“