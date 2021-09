LIVE ab 18.30 Uhr: Austria muss bei Kapfenberg ran

Gegen Altach zeigte zuletzt einer als Joker, dass er für Hektik bei der gegnerischen Defensive sorgen kann: Muharem Huskovic, 18 Jahre jung, schnell, trickreich. In vier Liga-Einsätzen schaffte er es bisher auf 99 Minuten, lieferte einen Assist. Und hat für Altach-Coach Damir Canadi eine rosige Zukunft vor sich: „In zwei Jahren macht der in der Liga zehn, fünfzehn Tore“, so der Wiener nach dem 0:0 bei den „Veilchen“.