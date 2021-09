Cup-Blamage der Austria „bitter, aber verdient“

Tränen bei Noah Ohio am Ende. Die eigentlich aus Freude kullern hätten können. Immerhin hatte der Austria-Stürmer, der nach einer Stunde mit Marco Djuricin frischen Wind in das laue Offensiv-Lüftchen der Austria (8 Tore in 8 Bundesliga-Spielen) gebracht hatte, nach torlosen 90 Minuten zu Beginn der Nachspielzeit nach Cherif-Fehler für die 1:0-Führung gesorgt.