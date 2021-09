EVP-Vizechef wirft Kurz „fehlende Solidarität“ vor

Der französische EU-Abgeordnete und Vizepräsident der EVP-Fraktion, Arnaud Danjean, hat das Treffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit dem australischen Premierminister Scott Morrison am Rande der UNO-Generalversammlung in New York kritisiert. Hintergrund ist offenbar der Streit um den geplatzten Verkauf französischer U-Boote an Australien, in dem die EU Frankreich Unterstützung zugesagt hat. Danjean sieht in dem Treffen von Kurz mit Morrison „fehlende Solidarität“.