Der Nahversorger im Franckviertel soll zusperren

Hiobsbotschaft vor allem für die älteren und weniger mobilen Menschen im Franckviertel: Auch wenn die Bestätigung des Handelskonzerns Rewe noch aussteht, wollen gut informierte Quellen wissen, dass die beliebte Billa-Filiale am Lonstorferplatz mit Ende November schließen soll. Damit würde dann den rund 6500 Franckviertlern nur noch der Spar in der Stieglbauernstraße, ein rumänischer Supermarkt und der Lidl-Markt an der Grenze zur Grünen Mitte in näherer Umgebung zum Einkaufen zur Verfügung stehen.