Neue Mitglieder für Übergangsregierung der Taliban

Rund fünf Wochen nach der Machtübernahme in Afghanistan haben die islamistischen Taliban jetzt neue Mitglieder ihrer Übergangsregierung vorgestellt. Insgesamt seien 17 weitere Personen - darunter auch ein Angehöriger der Hazara-Minderheit - ins Kabinett berufen worden. Das teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Kabul mit. Frauen sind weiterhin keine darunter, Mujahid stellte aber die Wiedereröffnung von Schulen für Mädchen ab der 7. Klasse in Aussicht.