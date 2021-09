„Fortnite“ und Balenciaga machen gemeinsam Mode

Epic Games und Balenciaga machen fortan gemeinsame Sache: In Zusammenarbeit mit der französischen Luxusmodemarke bringt der „Fortnite“-Entwickler für einige der beliebtesten Charaktere frische virtuelle Looks in Form des „Balenciaga-Chic“-Sets ins Spiel. Ganz real wird es zeitgleich zudem in ausgewählten Balenciaga-Stores eine limitierte „Fortnite“-Kollektion geben.