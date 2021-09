Faßmann und Stelzer beliefern Schüler mit Laptops

Ein großer Schritt in Richtung digitale Zukunft: Am Dienstag geht es endlich mit der bundesweiten Auslieferung der Laptops und Tablets an die Schulen los. Zum Start der millionenschweren Anschaffungsaktion kommen Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und das Burgenland zum Zug. Bis Ende der Woche sollen 65 Schulen mit 8000 Geräten beliefert werden, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag in Linz verkündet hat.