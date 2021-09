Unsere Bauern kämpfen täglich um ihr Überleben

Manchmal braucht es offenbar Krisen, um mehr Bewusstsein zu schaffen. Die letzten Monate haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das wir zumindest auch in puncto Ernährung nicht von anderen Ländern abhängig sind. Unsere Landwirte bringen mit viel Fleiß all das hervor, das wir zum Leben und Überleben brauchen. Denn eines steht wohl außer Frage: Nichts ist so systemrelevant wie die Versorgungssicherheit.