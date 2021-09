Zukunft regional: Jeder Einkauf verändert die Welt

Am Ende entscheidet oft das Geldbörsl

Allerdings: Dem Wissen um die Vorzüge heimischer Lebensmittel steht die Praxis gegenüber. Und in der gibt es zwei Probleme: Zum einen ist - vor allem bei verarbeiteten Produkten - die Herkunft nicht immer ersichtlich. Zum anderen entscheidet am Ende oft das Geldbörsl. Die gute Nachricht: Immerhin sechs von zehn Österreichern geben an, stärker auf Qualität als auf den Preis zu achten.