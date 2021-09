Etliche Anzeigen, 25 Alkolenker: GTI-Treffen endet

Das inoffizielle GTI-Treffen in Kärnten, das in den vergangenen Tagen statt fand, ging an der Polizei nicht spurlos vorüber: „Mehr als 50 Kennzeichen wurden abgenommen, es gab zahlreiche Anzeigen und insgesamt mussten 25 Lenker wegen Alkohol am Steuer ihre Führerscheine abgeben“, bestätigt Polizeisprecher mario Nemetz im Gespräch mit der „Kärntner Krone“. Wegen Körperverletzung gab es hingegen keine Anzeigen, ebenso wenig wegen Diebstahls.