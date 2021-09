GTI-Nachtreffen: Ortskern von Velden war gesperrt

Turbulent war die Nacht von Freitag auf Samstag für die Polizei in Kärnten: Das GTI-Nachtreffen der Tuning-Fans fand seine Fortsetzung - inklusive „Gummi Gummi“-Geben. Beliebte Hotspots wie die Turbokurve beim Faaker See, der Arneitz-Parkplatz und die Ausflugsstraßen auf den Pyramidenkogel waren überfüllt. Zahlreiche Straßen und der gesamte Ortskern von Velden am Wörthersee mussten gesperrt werden...