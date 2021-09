E-Learning Plattform wächst durch Homeschooling

Der Fachhochschule-Oberösterreich-Campus Hagenberg begleitete die Entwicklung des Contents. Den „Elchtest“ bestand chabaDoo aber in der Krisenzeit mit dem häufigen Homeschooling, denn die User stiegen auf insgesamt 2000 an, darunter viele Schulen. „Jetzt kommen 60 neue Schulen in Österreich dazu, die mit unseren Inhalten arbeiten“, gibt Fischer Einblick. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogsdorf beschäftigt zehn Mitarbeiter.