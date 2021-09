Tiroler Politik für Anti-Korruptionsvolksbegehren

„Kennt man nur von Mafia“

„Wenn ein Unternehmen irgendeine korrupte Sache macht – daran wird der Rechtsstaat nicht zugrunde gehen. Aber wenn wir die Strukturen unterwandern, wenn im Justiz- und Innenministerium Leute sitzen, die die Korruptionsbekämpfung unmöglich machen, dann brennt der Hut. Und da sind wir jetzt. Das haben manche immer gemunkelt, aber in den vergangenen drei Jahren hat das massiv zugenommen. Da kann man nicht mehr zuschauen“, spielt Mayer auf „den Versuch der ÖVP, die Korruptionsbekämpfung mit einer Novelle der Strafprozessordnung quasi zu verunmöglichen“, an. „Das kennt man eigentlich nur aus Staaten, in denen die Mafia regiert“ und auch die anderen sehen darin ein „Alarmsignal“.