Österreich bei Frauenmorden über EU-Durchschnitt

Mehr als ein Drittel der Mordopfer in der Europäischen Union im Jahr 2019 waren Frauen. In Österreich lag der Anteil bei mehr als 50 Prozent sogar deutlich über dem Durchschnitt. Nur Zypern (67 Prozent), Lettland (63) und Malta (60) verzeichneten einen noch höheren Wert, in Schweden und Estland lag er indes bei 23 Prozent. Insgesamt wurden 2019 in der EU 3875 Morde verübt - der niedrigste Stand seit 2008.