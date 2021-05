Frauenmorde: „Du hast Angst, die Nächste zu sein“

„Geschlagen hat er mich auch zwischendurch"

Liri und Mario treffen Isabella, eine Mutter von zwei Kindern, die sich in einer laufenden Scheidung befindet. Bereits mehrmals, so erzählt sie in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten, sei sie auf offener Straße von ihrem Ex-Mann tätlich angegriffen, ihr Auto von ihm zerkratzt und die Reifen eingestochen worden. „Geschlagen hat er mich auch zwischendurch.“ Zu allen Terminen im Rahmen der Scheidung wird sie von einem Security des Vereins begleitet. Ihre Tochter, die beim Vater lebt, hat sie monatelang nicht gesehen. Der kleine Sohn lebt bei ihr.