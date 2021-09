Nächster Frauenmord: Es reicht!

So einer hat in unserem Land nichts zu suchen!

Auch ist es nicht moralisch verwerflich, sich darüber zu wundern, warum so jemand ein Asylaberkennungsverfahren überstehen konnte und weiter unbehelligt in unserem Land sein durfte. Klar: Auch ein solcher Fall darf und soll nicht zu einer polemischen Vorverurteilung aller Flüchtlinge verleiten und die allermeisten sind völlig unauffällig. Wenn aber einer dabei ist, der auch nur den Anschein macht, dass er es nicht ist - dann hat er in unserem Land nichts zu suchen!