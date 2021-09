„Spion“ wollte Know-how nach China verkaufen

Über einen Mittelsmann hätte das Film- und Bildmaterial nach China gelangen sollen. Dazu kam es aber nicht, weil der Mittelsmann die Vorarlberger Firma zu erpressen versuchte und ausgeforscht wurde. Er muss sich vor einem Gericht in Deutschland verantworten. Sowohl der 53-Jährige, der inzwischen nicht mehr in Österreich arbeitet, als auch die Staatsanwaltschaft nahmen das Urteil an, damit ist es rechtskräftig. Es umfasst neben der Bewährungs- und der Geldstrafe auch eine Teilschadensersatzzahlung an das Unternehmen in Höhe von 7500 Euro.