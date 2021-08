Für Türkei in Österreich spioniert: 12 Monate Haft

Sensible Daten über Kurden

Die Hintergründe könnten im Prozess in Wels zur Sprache gekommen sein. Aber davon soll die Öffentlichkeit nichts erfahren. Zum Schutz der Angeklagten, die ein Geständnis abgelegt haben soll. So soll sie für den türkischen nationalen Nachrichtendienst Milli Istihbarat Teskilati (MIT) tätig gewesen sein und sensible Daten über die kurdischen Gemeinden in Österreich geliefert haben.