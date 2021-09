16-Jährige in Sachsen getötet: Fahndung nach Täter

Eine 16-Jährige ist am Mittwochabend von einem männlichen Täter in Sachsen niedergestochen worden. Die junge Frau wurde in einem Garagenkomplex in Großröhrsdorf im Landkreis Bautzen aufgefunden. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus. Dort verstarb das Opfer wenig später. Die Mordkommission ermittelt.