Top-General beschränkte Trumps Atomwaffen-Zugriff

Über den Geisteszustand des ehemaligen Staatsoberhauptes wurde schon des Öfteren spekuliert - nun kam heraus, dass auch der Generalstabschef offenbar starke Zweifel hatte, ob Trump in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen. „Er war sicher, dass Trump nach den Wahlen in einen ernsthaften mentalen Verfall geraten war. Trump war jetzt fast manisch, schrie Beamte an und konstruierte seine eigene alternative Realität über endlose Wahlverschwörungen“, schreiben Watergate-Journalist Bob Woodward sowie „Washington Post“-Reporter Robert Costa in ihrem Buch „Peril“.