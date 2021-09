Fix: Kärntner Seen bleiben für alle zugänglich

Was gestern schon in der „Krone“ stand, bestätigte Landeshauptmann Peter Kaiser nach der Regierungssitzung: Der Pachtvertrag um zehn beliebte Kärntner Badeseen, der heuer nach 20 Jahren ausläuft, dürfte tatsächlich verlängert werden - das antwortete die zuständige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger auf den Brief von Kaiser.