Villacher schlug Mann auf offener Straße nieder

Wieso es zu der Auseinandersetzung am Mittwoch in der Lederergasse in Villach kam, ist bislang nicht geklärt. In Folge des Wortgefechts schlug der 26-Jährige plötzlich den 30-jährigen Mann nieder und trat auf ihn ein. Dabei wurde das Opfer unbestimmten Grades verletzt. Der Mann wurde in das LKH Villach eingeliefert. Der 26-Jährige erhielt eine Anzeige.