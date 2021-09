„Bei Unfällen schaue ich, wie es dem anderen geht“

Verstappen wehrt sich

Verstappen wehrte sich gegen die Anschuldigungen: Er habe es gesehen, dass Lewis nach dem Crash weiterfahren wollte, daher dachte er, es gehe ihm gut. Das Duell der beiden geht in Sotschi weiter. Durch die Strafe der Rennjury muss Verstappen in zwei Wochen in Russland in der Startaufstellung drei Plätze zurück.