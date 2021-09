Hamilton: „Max Opportunist“, RB-Ass: „War korrekt“

Dicke Luft in Monza nach dem Crash von den WM-Favoriten Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull). Hamilton sagt: „Der Zug von Max war opportunistisch, er wusste, was es zum Crash kommen wird. Max sieht keine Schuld bei sich: “Um die Kurve zu schaffen, da hätten wir zusammenarbeiten müssen„. Toto Wolff meint: “Es war ein taktisches Foul in einem schönen Rennen". Die fragliche Szene sehen Sie hier im Video.