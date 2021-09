Verstappen? Wolff wittert ein „taktisches Foul“

Doch der Österreicher betonte auch: „Im Leben ist nichts eindeutig. Hier würde ich sagen, dass Max einen größeren Anteil am Crash hat - so wie die Stewards es in Silverstone gegen Lewis gewertet haben.“ Am Ende gab es tatsächlich eine Strafe für den Niederländer: Verstappen wird in zwei Wochen in Sotschi drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten versetzt.