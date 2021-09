Neue Regeln ab 15. - doch es bleibt uneinheitlich

Der am Mittwoch verkündete Stufenplan soll künftig regeln, welche Corona-Maßnahmen wann gelten - und das an und für sich bundesweit. Doch das bedeutet nicht, dass die Regeln in den kommenden Wochen im gesamten Land einheitlich sein werden. Denn Wien hat zuletzt eine Reihe von Verschärfungen verordnet, die zum Teil nun parallel zum Stufenkonzept zur Anwendung kommen. Gleichzeitig gibt es auch Überschneidungen.