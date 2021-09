Neue 3G-Regeln: Was Arbeitgeber darf und was nicht

Covid-19-erkrankte Arbeitnehmer dürfen nicht benachteiligt werden, ist im General-KV festgehalten. Aufgrund eines positiven Tests dürfen sie weder entlassen noch gekündigt oder anders benachteiligt werden. Einen Nachweis zum 3G-Status darf der Arbeitgeber verlangen, wie Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Landwirtschaftskammer am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung mitteilten. Bestehende Regelungen, etwa in Kollektivverträgen oder Betriebsvereinbarungen, werden durch diesen Kollektivvertrag nicht berührt.