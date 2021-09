18-Jähriger „verschwamm“ sich im Traunsee

Mit Unterstützung der Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei wurde mit Booten am Traunsee nach dem Vermissten gesucht. Gegen 18.45 Uhr kehrte er über die dahinter befindliche Gemeindestraße wohlbehalten zum Badeplatz zurück. Er gab an, sich beim Zurückschwimmen an den falschen Booten orientiert zu haben und sei daher an einer anderen Stelle am Ufer angekommen. Die Suche konnte somit beendet werden.