Pacult sauer: „Schiri hätte auch abpfeifen können“

Objektiv gesehen war die zusätzliche Minute aufgrund eines Wechsels in der Nachspielzeit plus Zeitspiel der Hausherren wohl gerechtfertigt. „Mit dem einen Punkt, den wir uns verdient hätten, wäre es Platz vier statt acht, das sieht optisch dann schon anders aus, aber der Schiedsrichter hatte was dagegen“, verlautete der Wiener. Eine Niederlage mit so spätem Gegentor tue besonders weh, vor allem da man den Grazern gut Paroli habe bieten können. „Wir belohnen uns nicht für einen absoluten Kampf. Es ist traurig, dass wir hier nichts mitgenommen haben“, gab Tormann Lennart Moser zu Protokoll.