Ab 17 Uhr LIVE: Klagenfurt gegen Sturm Graz

Zu viel Monaco

Was Ilzer ein wenig missfallen dürfte, war der Trubel um Sturms Comeback in einer europäischen Gruppenphase in der kommenden Woche. Auswärts geht es zum Auftakt der Europa League am Donnerstag gegen die AS Monaco. „Im Umfeld geht es jetzt schon fast nur um das Monaco-Spiel. Für uns ist aber wichtig, dass dieses Spiel erst am Montag zu existieren beginnt“, betonte Ilzer. „Wenn man in der Liga nicht fokussiert ist, nicht diese Leidenschaft und Emotion ins Spiel legt, ist in der Bundesliga nichts zu holen“, warnte er.