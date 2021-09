Mit Rennrad von Burg Schlaining bis zur Akropolis

Kuss zum Abschied

Am vergangenen Sonntag in der Früh war Ernst Artner startklar für seine Ultraradtour. Die Salzburgerin Karin, die Frau an seiner Seite, drückte ihn noch fest und gab ihm einen Kuss mit auf den langen Weg. Umringt von der Familie und Freunden, die ihm alles Gute wünschten, trat der frühere Landesligafußballer exakt um 6.36 Uhr kräftig in die Pedale.