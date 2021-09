Kickl: „Schlag ins Gesicht der Menschenwürde“

Verweis auf Daten aus Israel

Kickl verwies vor allem auf Daten aus Israel, wo die Pandemie als schon ein Stück weiter vorangeschritten gilt als in Österreich. Dort gebe es ein „riesiges Problem“ mit den Geimpften, sagte er. Die Impfung wirke, „aber nicht gut genug“ zitiert der Parteichef einen Artikel aus dem Wissenschaftsmagazin „Science“, in dem die israelische Situation beleuchtet wurde. „Wenn die Impfung nicht hält, was versprochen wurde, sind die Geimpften diejenigen, die die Infektion vorantreiben“, sagte er. Dies sei ein „riesiges Tabufeld“ in Österreich, Kickl bezeichnete die Geimpften als „Stealth Bomber der Infektion“.