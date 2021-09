Wienerin meldete Notfall und bekam eine Rechnung

Vor allem durch das laute Klappern war Frau H. auf die von einem Sturm aus der Wandbefestigung gerissene Markise auf einer gegenüberliegenden Dachterrasse aufmerksam geworden. „Ich wusste, wenn sie ganz reißt und mit dem Metallgestänge runtersegelt, könnte sie, da im Hof ein Kinderspielplatz ist, auf dem sich viele Kinder befanden, diese verletzen“, schildert sie. Also rief sie beim Polizeinotruf an. Dort wurde sie an die Feuerwehr verwiesen, die auch kam und die Markise abmontierte.