Kurz: „Antwort muss Impfung sein, nicht Lockdown“

Platter: „Nie wieder Lockdown in Österreich“

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, betonte, dass es im Unterschied zum letzten Herbst nun eine Impfung gebe. Die kommende Wintersaison werde daher stattfinden, dafür brauche es klare Regeln und strenge Kontrollen, betonte Platter. „Nie wieder Lockdown in Österreich“, machte er deutlich, was sein Ziel ist. Ein Schulterschluss bei den Maßnahmen sei für die Bewältigung der Pandemie essenziell, dabei gebe es ein Einvernehmen mit allen Bundesländern: „Es wird an einem Strang gezogen.“