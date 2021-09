Fußgängerin (17) auf Schutzweg von Auto angefahren

Eine 47-jährige Lenkerin aus Wernberg war am Donnerstag gegen 6.20 Uhr mit ihrem Pkw in Villach unterwegs. Als die Frau auf der Wilhelm-Hohenheim-Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße fuhr und dort in eine Kreuzung einbog, übersah sie eine Fußgängerin, die gerade den Schutzweg überquerte. „Die 17-jährige Villacherin wurde vom Fahrzeug erfasst und niedergestoßen“, schildert ein Polizist.