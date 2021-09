Tote bei Brand in Corona-Klinik in Nordmazedonien

Die Zahl der Neuinfektionen in dem Balkanland steigen seit Mitte August. In den vergangenen 24 Stunden wurden 701 Neuinfektionen und 24 Todesfälle in dem Zwei-Millionen-Einwohner-Land gemeldet. Die Stadt Tetovo, die hauptsächlich von der albanischen Minderheit im Land bewohnt wird, weist eine der höchsten Zahlen an Neuinfektionen auf.