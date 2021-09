Ex-Polizeischüler als Vergewaltiger verurteilt

„Ich hab’ nicht gewusst, wie mir geschieht. Er hat mich an den Haaren wie einen räudigen Hund durchs Haus geschleift“ - die Schilderung einer jungen Mühlviertlerin, was am 8. Dezember 2020 im Haus des Angeklagten passiert sein soll, ließ bei der dreistündigen Videopräsentation der kontradiktorischen Einvernahme beim Schöffenprozess in Linz keinen Zuhörer im Gerichtssaal kalt. Sie schilderte präzise, wie das vorweihnachtliche Treffen mit dem Ex-Freund zu einem brutalen Sex-Martyrium wurde.