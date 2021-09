Lukaschenko-Vertrauter für fünf Jahre gesperrt!

Der ranghöchste Eishockeyfunktionär in Belarus war Ende 2020 im Zusammenhang mit der Protest-Bewegung gegen Präsident Lukaschenko in die Negativschlagzeilen geraten. Ihm wurde vorgeworfen, in den Vorfall um den gewaltsam zu Tode gekommenen Demonstranten Roman Bondarenko verwickelt gewesen zu sein. Untersuchungen ergaben nun, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Baskow bei dem Tötungsdelikt anwesend war, es konnten jedoch keine Beweise für eine aktive Beteiligung Baskows an dem Angriff auf Bondarenko gefunden werden.