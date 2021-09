Bankmitarbeiterin soll Kredite erfunden haben

In Salzburg steht eine Mitarbeiterin der Hypo Salzburg unter Verdacht, über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren Kunden frei erfunden und ihnen Kredite in der Höhe von insgesamt bis zu zwei Millionen Euro gewährt zu haben. Das Geld könnte die Frau dann in die eigene Tasche gesteckt haben. Der Sprecher der Hypo-Salzburg-Mutter Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Michael Huber, bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“.