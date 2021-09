Ex-Soldat erschoss Mutter mit Baby auf dem Arm

Opfer flehten um ihr Leben - Angreifer schoss dennoch

Bei dem Schützen handle es sich um einen 33-Jährigen, der für das US-Militär im Irak und in Afghanistan im Einsatz gewesen sei. Seine Opfer dürfte er zufällig ausgewählt haben, die Ermittler konnten bisher keinerlei Verbindung zwischen Opfer und Schützen herstellen. „Wir wissen nur, dass wir da einen verrückten Mann mit vielen Waffen hatten, der unschuldige Menschen erschoss“, so der Sheriff. Die getötete Mutter war 33 Jahre alt, das Baby erst drei Monate. Die ebenfalls ums Leben gekommene 62-jährige Großmutter des Säuglings hatte in der Nachbarschaft gelebt.