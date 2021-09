Salzburg wartet auf klare Corona-Vorgaben aus Wien

Auf Landesebene ist es beispielsweise das Thema Teststrategie. So kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ein Ende der Gratistests für Ungeimpfte an – wann dieses Ende in Sicht sein soll, wissen die Bundesländer jedoch noch nicht. Auch mit den Wohnzimmertests könnte schon bald Schluss sein. „Die Wohnzimmertests werden in der neuen Teststrategie gar nicht mehr zugelassen, jedoch ist noch nicht klar, ab wann das gilt“, sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP).