Christian Stöckl will im Herbst die 1-G-Regel

Die Corona-Zahlen in Salzburg steigen weiter rasch an. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 92,2 - damit verzeichnete nur Wien einen höheren Wert (98,1). Der Infektionsschnitt österreichweit lag bei 73,8. Trotz der steigenden Infektionszahlen bleibt die Anzahl derer, die wegen einer Covid-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, überschaubar. So befinden sich zurzeit 13 covid-positive Personen im Spital, vier liegen auf der Intensivstation.