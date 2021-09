Plan von Harry und Meghan empört Palastmitarbeiter

Wie die britische „Sun“ am Sonntag berichtete, wünschen sich Harry und Meghan, dass die Queen endlich Baby Lilibet Diana kennenlernt. Das Mädchen, das den Kosenamen der Queen, die als Kind von engen Angehörigen Lilibet gerufen wurde, als Vornamen bekommen hat, kam am 4. Juni 2021 in einem Krankenhaus in Santa Barbara, der neuen Heimat des Herzogspaares von Sussex, zur Welt. Noch niemand aus der britischen Royal Family hat das Baby bisher getroffen.