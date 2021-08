Meghan und Harry: Geheimplan um Taufe von Lilibet

Wertvolles Taufkleid bleibt in London

So sehr Harry und Meghan um Privatsphäre für ihre Familie bemüht sind, die Entscheidung, die Taufe von Lilibet in den USA abzuhalten, bringt dennoch erneut Konfliktpotenzial mit der königlichen Familie mit sich. Denn während seit den Zeiten von Queen Victoria alle royalen Babys in ein Taufkleid gehüllt werden, das die legendäre Königin einst für die Taufe ihrer Tochter in Auftrag gegeben hatte, soll sich Queen Elizabeth nun weigern, die ebenso wertvolle Replik, die seit den 2000er-Jahren im Einsatz ist, in die USA zu schicken. Anders als ihr Bruder Archie wird Lili das edle Stück also mit ziemlicher Sicherheit nicht tragen.