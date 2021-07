Miss Lilibet Diana endlich in Thronfolger-Liste

Für einige Aufregung hatte es in britischen Medien gesorgt, dass die am 4. Juni in Santa Barbara in Kalifornien geborene jüngste Urenkelin von Queen Elizabeth II. auch Wochen nach ihrer Geburt nicht in der Liste der britischen Thronfolger, an deren erster Stelle Prinz Charles, gefolgt von Prinz William und Prinz George steht, eingetragen war. Dies wurde am Montag nun endlich nachgeholt.